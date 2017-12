Au cours des dernières années, les autres pays de l’OCDE ont été plus actifs que la Suisse dans la réforme de leur système de retraite», observe le rapport «Les pensions en bref», publié en décembre par l’Organisation de coopération et de développement économiques. Pourtant, des réformes seraient les bienvenues chez nous aussi, à en croire l’étude. «Les travailleurs entrant sur le marché aujourd’hui devraient toucher une retraite équivalente à 45% de leur dernier salaire contre 63% en moyenne dans l’OCDE», prévoit l’étude.

Mais ce n’est pas tout. «La pauvreté parmi les gens de plus de 65 ans est bien plus répandue en Suisse que dans les autres pays de l’organisation.» Sur ce point, les Helvètes sont même les troisièmes plus mauvais élèves européens derrière l’Estonie et la Lettonie. Et pourtant, notre système de pension n’est pas bon marché. «En comparaison, les dépenses pour les retraites sont élevées en Suisse. 11% du PIB y est consacré contre 9% dans l’OCDE.»

Un résultat qui n’étonne pas le conseiller national (PS/VD) et économiste à l’UNIL Samuel Bendahan. «Ce qui nous choque en voyant ces chiffres, c’est qu’on a le sentiment de vivre dans un pays qui va bien. C’est vrai mais la solidarité avec les retraités est faible», regrette-t-il. À l’image de l’étude, l’économiste souligne que la pauvreté touche particulièrement les personnes âgées en Suisse. «En termes de pouvoir d’achat, il y a une perte dramatique pour certains quand ils arrivent à la retraite.» La faute à une mauvaise redistribution des richesses, selon lui. «Le financement des pensions représente une part importante de notre PIB mais une forte proportion va pour assurer le 2e pilier des hauts revenus», pointe Samuel Bendahan.

Professeur de politiques sociales à l’IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique), Giuliano Bonoli reconnaît que le système suisse souffre d’inégalités importantes. «Pour autant, je reste persuadé que c’est l’un des meilleures en Europe. Grâce à la division en deux piliers, nous arrivons à bien combiner un objectif de viabilité financière et une lutte ciblée contre la pauvreté», analyse-t-il.

Pour expliquer les résultats peu flatteurs de l’OCDE, le spécialiste avance certains biais dans l’étude, notamment le fait que le rapport se base sur le minimum légal garanti par le 2e pilier alors que deux tiers des Helvètes sont mieux lotis. Giuliano Bonoli pointe également une croissance salariale surestimée à ses yeux. «L’OCDE fait normalement du bon travail mais il est toujours difficile de trouver les bons indicateurs pour comparer les pays. À mes yeux, le système suisse est plus pénalisé que d’autres par la méthode de calcul.» (Le Matin)