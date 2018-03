Les seins nus discrets du Palais fédéral

Edito

Les scènes de ménage du Palais

Cette session de printemps du Parlement a été marquée par la vive polémique au sujet des mesures à prendre pour l’égalité salariale dans les entreprises. La session précédente avait été marquée par le thème du harcèlement sexuel et le départ de Yannick Buttet. La succession de Doris Leuthard ou celle de Johann Schnei­der-Ammann sont largement commentées sous l’angle de maintenir une présence féminine au Conseil fédéral.



Les rapports hommes-femmes occupent une place centrale, pour ne pas dire viscérale, au Parlement et dans la société. Cette situation va perdurer tant que l’on n’aura pas trouvé un équilibre raisonnable. Mercredi, le conseiller aux États Raphaël Comte a réussi à convaincre le Conseil des États – certes un peu clairsemé – d’introduire dans la Constitution l’idée d’une «représentation équitable des genres» dans les autorités fédérales.



C’est l’ouverture la plus prometteuse de ce débat, qui va donc se poursuivre au National et peut-être devant le peuple. C’est à droite que la mentalité doit évoluer. Plus on est à droite, moins on est enclin à favoriser la place des femmes. Fondamentalement pourtant, cette «représentation équitable» n’est ni de droite ni de gauche. Ce doit être un principe de base de l’action politique, qu’elle soit menée conjointement par les hommes et les femmes.



Dans la sphère privée du mariage, cet équilibre est à la base du contrat. Pourquoi ne le serait-il pas dans la sphère publique? Cela n’empêchera pas les scènes de ménage, mais elles seront plus loyales.



Eric Felley

@ericfelley1