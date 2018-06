«Recherche homme, 60-80 ans, avec bon fessier.» Au printemps dernier, L’Escale, le centre de loisirs pour aînés de La Tour-de-Peilz (VD), diffuse l’annonce rigolote d’une personne âgée cherchant l’amour. «J’ai été superétonné du nombre de réponses. Il y avait des hommes, bien sûr, mais aussi des femmes qui voulaient poster leur propre annonce», raconte Damien Schmutz, directeur de l’institution. De cette expérience lui vient une idée: organiser un speed dating pour seniors le 2 juillet prochain.

Au programme, des rencontres de dix minutes entre chacun des inscrits. «On a l’impression qu’il y a une loi qui dit que, après soixante ans, on n’a plus le droit de tomber amoureux. En réalité, la retraite, c’est le moment parfait. Ils n’ont plus de contraintes, plus besoin de s’occuper des enfants, du travail, ils peuvent enfin penser à eux», assure l’organisateur de l’événement.

Au sein de son centre de loisirs, qui organise des conférences, des spectacles et des voyages pour les aînés, Damien Schmutz observe d’ailleurs depuis plusieurs années un changement de mentalité. «La parole se libère en ce qui concerne l’amour et la sexualité. Parfois, certains arrivent chacun de leur côté et repartent ensemble, ce sont des histoires magnifiques», sourit-il. Il pointe une véritable tendance chez les aînés à vouloir refaire sa vie au troisième âge.

«Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait beaucoup de gens qui cherchaient, mais qu’ils ne savaient pas où aller.» Damien Schmutz lance tout de même un appel du pied aux hommes, moins nombreux à s’être inscrits que les femmes pour le moment. «Le speed dating est basé sur l’amour, mais c’est surtout l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Cela peut aussi déboucher sur une belle amitié», tente-t-il de les rassurer.

Cécile* participera, elle, en toute décontraction. «C’est une nouvelle expérience, c’est marrant. Je suis divorcée depuis trente-cinq ans, je cherche un ami pour causer, me confier, sortir le soir», raconte cette septuagénaire lausannoise.

Dénicher l’oiseau rare

Elle a déjà quelques idées de ce qu’elle veut. «Physiquement, il faut qu’il ne soit pas trop moche et plus ou moins en bonne santé», rigole-t-elle. Et pour le caractère? «Je suis quelqu’un de très gaie, il faut qu’il soit positif. Quelqu’un qui aime aussi danser, la musique et la marche», espère-t-elle. Même si Cécile reconnaît qu’elle est peut-être un peu trop difficile, elle regrette qu’il soit si compliqué de faire des rencontres pour les seniors. «Mais il n’y a pas d’âge pour trouver l’amour, je garde l’espoir.»

*Nom connu de la rédaction (Le Matin)