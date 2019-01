Le signal de l'alarme générale sera émis à 13h30. Il s'agit d'un son oscillant, régulier, d'une durée d'une minute. Au besoin, le test pourrait être poursuivi jusqu'à 14h00. A 14h15, c'est le signal de l'alarme eau qui sera testé dans les zones situées en aval de barrages, ceci jusqu'à 15h00 au plus tard: douze sons bas continus de 20 secondes, séparés par des intervalles de 10 secondes.

Il n'y a pas lieu de prendre des mesures de protection, précise l'OFPP. Si l'alarme générale retentit en dehors des tests, cela signifie que la population peut être en danger, souligne l'OFPP. «Dans ce cas, il faut écouter la radio ou s'informer sur les canaux d'Alertswiss, suivre les consignes des autorités et mettre ses voisins au courant». Et si l'alarme eau est activée, la population doit quitter immédiatement la zone menacée.

Notifications sur smartphone

Ce test accueillera son lot de nouveautés. Les alarmes seront pour la première fois notifiées via l'application pour smartphones «Alertswiss» et publiées sur internet. Parallèlement au déclenchement de l'alarme générale, tous les cantons diffuseront une alarme test sur les canaux d'«Alertswiss». La plateforme «Alertswiss» permet également à la population de mieux se préparer en cas de catastrophe. L'application est disponible gratuitement pour les systèmes d'exploitation Android et IOS. (ats/nxp)