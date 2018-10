Le PS suisse a décidé d'invoquer les grands de ce monde pour sa campagne contre l'initiative de l'UDC pour l'autodétermination, qui sera votée le 25 novembre. Ce ne sont pas n'importe lesquels, puisqu'on y trouvent le président américain Donald Trump, le Russe Vladimir Poutine et le Turque Recep Erdogan réunis sous le titre «La Suisse résiste».

Mais à qui, ou à quoi la Suisse résiste-t-elle ? Pour la conseillère nationale Valérie Piller Carrard (PS/FR):« Dans leur politique, ces trois présidents affaiblissent la protection internationale et le multilatéralisme. A leur façon, ils remettent en cause les droits humains et la défense de minorités. L'initiative de l'UDC montre aussi ce chemin contre lequel nous voulons lutter.»

Editée dans les trois langues nationales, l'affiche sera un des musts de la campagne de la gauche. Gageons que les ambassades de ces trois pays risquent d'avoir quelques remarques à faire valoir auprès du DFAE...

(Le Matin)