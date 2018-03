Lutry (VD), 10'000 habitants, dans l’Est lausannois. Entre le nouveau port et le Collège du Grand-Pont, le terrain du club de foot local. Une surface 100% synthétique, constituée de fibres vertes en polymère, mais aussi de granulés de remplissage en caoutchouc, à l’instar de la plupart des gazons artificiels des stades ou salles de sport.

Des microbilles noires de 2 mm, fabriquées à partir de résidus de pneus broyés et d’huiles contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) potentiellement cancérigènes… Des substances toxiques dont les particules les plus fines sont mises en suspension dans l’air lors des matches, et sont donc inhalées par les joueurs… et les spectateurs.

Doute suffisant

Dans une prise de position communiquée l’an dernier, l’Office fédéral de la santé publique a décrété qu’il n’existe pas de risque «accru» pour la santé, à en croire les résultats de différentes études menées en Europe et aux États-Unis. Tout en indiquant que l’Agence européenne des produits chimiques avait formulé une série de recommandations (se laver les mains, nettoyer les blessures et le matériel en contact avec lesdites pelouses) «pour pallier les incertitudes liées à ces données, et à l’importation potentielle de pneus ou de granulés de qualité incertaine». Un doute suffisant pour que le législatif de Lutry accepte il y a quelques jours un postulat de l'indépendant Vincent Hofer demandant à l’exécutif communal d’étudier un moratoire sur les futurs renouvellements de ces matériaux controversés.

En France, le Ministère de la santé a demandé des analyses toxicologiques approfondies, et la Ville de Paris a décidé l’automne dernier (à la suite d’une enquête publiée dans le magazine So Foot) de renoncer jusqu’à nouvel ordre à construire de nouveaux «synthétiques». Hier, c’est le Conseil d’État vaudois qui a été prié de «prendre des mesures de précaution» en lien avec ces microbilles de la discorde, par le dépôt d’un postulat soutenu par plus du quart des députés, de tous les bords politiques.

190 autres substances toxiques

«L’ordonnance fédérale sur la sécurité des jouets stipule que la limite maximale d’HAP dans les plastiques est de 0,5 mg par kilo, alors que pour les microbilles, c’est la norme des pneus, à savoir un taux 2000 fois plus élevé: 1 g/kg», a déclaré le Vert’libéral Jean-François Chapuisat, à l’origine du texte corédigé avec Vincent Hofer (ainsi qu'un élu PLR de la commune voisine de Pully, Jean-Luc Duvoisin), un robot pour enfant dans une main et un bocal de granulés du terrain de Lutry dans l’autre. Et de rappeler qu’en plus de cette molécule, les pneumatiques contiennent 190 autres substances toxiques telles que l’arsenic, le chrome ou le plomb… «C’est un problème, d’autant plus qu’il est possible d’utiliser d’autres matériaux comme le liège», réagit le sélectionneur de l’équipe nationale M15, Yves Débonnaire. «S’il y a vraiment une grosse suspicion, l’Association suisse de football devra agir, peut-être en commençant par initier elle-même une étude sur le sujet.» (Le Matin)