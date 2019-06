Non, ce sont pas des miss qui participent à un concours de beauté, mais les conseillères nationales des Verts suisses qui manifestent à leur façon cette journée de revendications féminines au Palais fédéral. Pas de grève ici, mais un geste symbolique qui rappelle les pionnières des pionnières de la cause féminine. Elle porte les couleurs des «suffragettes», qui furent les premières à obtenir le droit de vote dans nos sociétés démocratiques au suffrage universel.

Depuis 1832

En 1903, des militantes anglaises créaient la Women's Social and Political Union pour revendiquer le droit de vote pour des femmes au Royaume-Uni. Leurs actions provocantes ont permit finalement de faire avance la cause du vote féminin, dont les premières revendications remontaient à 1832....

Pour les femmes de plus de 30 ans

Après la première guerre mondiale, en 1918, le Parlement du Royaume-Uni vota une loi qui accordait le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans, mais seulement pour les propriétaires terriennes ou locataires avec leur conjoint avec un loyer supérieur à 5 livres, ainsi que les diplômées d'universités britanniques. En 1928 leur statut d'électrice devint le même que celui des hommes.

Pour Adèle Thorens c'est une fierté de porter ce bandeau: «Mais aujourd'hui, lorsqu'on porte ce genre d'accessoires, soit on passe pour une miss quelque chose si on est une femme, soit pour un maire si on est un homme...».

Quant à Daniel Brélaz (Verts/VD), il a mis une de ses cravates à chat pour marquer l'occasion. (Le Matin)