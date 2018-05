Hasard du calendrier? Des dizaines de chauffeurs de taxis officiels lausannois ont manifesté mardi en fin d’après-midi, sur la place de la Riponne. En début de semaine, c’est Lausanne et des communes de son agglomération qui essuyaient un camouflet. Regroupées au sein d’une association pour réglementer les services de taxi, elles ont été déboutées par une décision de justice.

La Cour constitutionnelle vaudoise rejette sèchement leur demande, via l’avocat Mathieu Blanc (lui-même député au Grand Conseil), de lever un effet suspensif d’une action en justice déposée par les taxis A et B. Or cela permettait depuis février de distribuer des autorisations «temporaires» d’exploitation à tout chauffeur professionnel (VTC), dont ceux travaillant pour Uber. Le temps que le canton mette sur pied une loi, d’ici 2020, à l’image de ce qu’a fait Genève l’été dernier. Les juges cantonaux balaient les arguments de l’association présidée par le conseiller municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand.

Dans l’illégalité

Pire: dans ses considérants, la Cour constate notamment que les services d’UberPop (actifs jusqu’en début d’année) et d’Uber X ne sont pas autorisés. Et que ces «chauffeurs Uber ne sont pourvus d’aucune autorisation au sens du règlement intercommunal (RIT) et ne peuvent en principe pas exploiter (…) sur le territoire de l’arrondissement» de Lausanne. Et d’enfoncer le clou quelques lignes après: «Le fait qu’une majorité de chauffeurs Uber X exercent déjà leur activité, en marge de la réglementation intercommunale, n’implique pas qu’il faille autoriser leur activité.» Bien que tout ceci ne présage en rien la future décision du Tribunal cantonal sur le fond de l’affaire, quant à un recours des taxis A et B sur la modification du RIT en faveur de tous les chauffeurs, elle pointe du doigt une pratique illégale mais tolérée, voire encouragée par des autorités politiques communales en région lausannoise.

Membre du Conseil intercommunal des taxis, le socialiste Benoît Gaillard (à g.) s’oppose à la ligne défendue par Mathieu Blanc, avocat de l’association des communes de l’agglomération lausannoise et député PLR.

Pierre-Antoine Hildbrand a refusé hier de «commenter une décision de justice», et a déclaré que cela ne changera rien pour l’instant à la pratique en cours. Également directeur de la police lausannoise, va-t-il alors recommander aux agents d’éviter d’appliquer la loi en ne contrôlant pas ces nombreux chauffeurs qui n’ont pas d’autorisations valables pour transporter des passagers?

Avocat des recourants Taxis lausannois SA, Me Jacques Roulet se demande pourquoi les autorités viennent de reconnaître officiellement Uber comme central d’appel de courses dans la région de la capitale vaudoise puisque plus aucun de ses chauffeurs ne roule avec des autorisations valables selon la justice.

Une interprétation que contestent à la fois Pierre-Antoine Hildbrand, qui dit avoir été «pragmatique», et l’avocat mandaté pour l’association des communes, Mathieu Blanc. Tous deux vont se pencher sur cette décision de justice qu’ils ne contesteront pas. Et se concentrer sur la suite de la procédure judiciaire en cours. (Le Matin)