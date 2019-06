Les tests des avions en lice pour remplacer les Tiger et les F/A 18 de l'armée suisse se sont achevés. Il ne reste plus que quatre candidats, Saab ayant retiré son appareil, le Gripen E, de l'évaluation.

Les candidats encore en course sont le Rafale français (Dassault), l'européen Eurofighter (Airbus) ainsi que les deux avions américains, le successeur du F/A-18, le Super Hornet de Boeing et le F-35A de Lockheed-Martin. Ils ont été soumis à des essais en vol et au sol entre avril et mi-juin à Payerne, indique jeudi le Département fédéral de la défense (DDPS).

Dans le cadre des essais en vol, chaque candidat a dû effectuer huit missions, avec un ou deux appareils, précise le DDPS. Le but des tests était de «vérifier les capteurs dans l'environnement suisse, la compatibilité avec l'infrastructure technique de notre pays ainsi que le degré de maturité de l'avion de combat».

Pour la suite de la procédure, les constats tirés de ces essais seront tout d'abord compilés dans des rapports spécialisés. Sur cette base, l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) procédera à un second appel d'offres auprès des candidats à la fin 2019. Armasuisse comparera ensuite les avantages de chaque appareil et préparera un rapport d'évaluation.

Ce dernier «ne sera finalisé qu'après un éventuel scrutin référendaire», précise le DDPS. Ce n'est qu'ensuite que le Conseil fédéral se prononcera sur le modèle et le nombre d'avions à acquérir. (ats/nxp)