Les voyageurs étrangers apprécient de plus en plus de visiter la Suisse en train, en bus ou en bateau. En 2017, 378'000 touristes se sont procuré un titre de transport de l'assortiment Swiss Travel System (STS), soit 33'000 de plus que l'année précédente.

Par rapport à 2016, les hôtes étrangers ont dépensé 17,5% de plus pour des titres de transport STS. Le chiffre d'affaires dépasse les 122 millions de francs, principalement grâce à la clientèle en provenance d'Asie et des États-Unis, ont annoncé les CFF jeudi. Avec une progression de plus de 40%, la Corée du Sud est le marché qui a généré le plus gros chiffre d'affaires en 2017. Viennent ensuite la Chine, l'Inde et les États-Unis. Marché européen le plus fort, la Grande-Bretagne est en 5e position.

Swiss Travel System est une entreprise zurichoise, fondée en 2011 par les CFF, Suisse Tourisme et cinq entreprises ferroviaires touristiques (BLS, MOB, MGB, JB, RhB). Ses titres de transport permettent aux voyageurs vivant hors de Suisse de découvrir tout le pays en train, en car ou en bateau pendant une certaine durée. (ats/nxp)