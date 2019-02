En raison des conditions météorologiques, les trains ne circulent pas ce dimanche entre Jaman et Les Rochers-de-Naye (VD). Le trafic est assuré normalement jusqu'à Jaman. Les restaurants se trouvant aux Rochers-de-Naye sont par ailleurs fermés, indique la Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland Bernois (MOB).

Du côté du Jura vaudois, la station des Rasses informe sur les réseaux sociaux que pour des raisons de sécurité l'essentiel de son domaine skiable est fermé dimanche, à l'exception de la zone pour les débutants. «Météo Suisse annonce du vent à plus de 100 km/h et les risques de chute d'arbres et de déraillements des installations sont trop élevés», écrit-elle. (ats/nxp)