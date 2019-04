Les transports causent à l’environnement et à la santé des dommages qui se chiffrent à 11,8 milliards de francs, écrit l'OFS. «Les transports routiers motorisés y ont contribué à raison de 89%, soit 9,5 milliards de francs. 3,3 milliards de ces coûts sont imputables aux émissions de polluants atmosphériques, 2,2 milliards au bruit et 1,6 milliard aux conséquences climatiques des gaz à effet de serre. Les coûts climatiques sont donc, en chiffres absolus, environ deux fois plus élevés pour les transports routiers que pour les transports aériens (0,8 milliard).»

Qu'ils soient terrestres, aériens ou par voie d'eau, les transports motorisés en Suisse ont généré un coût économique total de près de 90 milliards de francs en 2015. C'est ce qui ressort d'un communiqué, publié lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Répartis sur l'ensemble des habitants, ces dépenses représentent environ 11 000 francs par citoyen.

La route représente 80% des coûts totaux des transports, «mais c'est pour ce mode de transport aussi qu'on observe de loin le plus de trafic», écrit l'OFS. La part des frais est nettement moins élevée pour le rail (12%), pour l’aviation (7%) et pour la navigation (0,4%).

La collectivité paie

Par rapport à 2010, on observe une augmentation de 4%. La hausse a été forte pour les transports aériens (+14%) et pour les transports ferroviaires (+12%). Les coûts des transports routiers motorisés n'ont augmenté que faiblement (+2%). Dans l'aérien, la hausse est liée à l'augmentation du nombre de passagers (+27%), tandis que dans le ferroviaire, elle s’explique par de gros investissements.

Le communiqué rappelle par ailleurs que les coûts sont non seulement pris en charge par les utilisateurs, mais également par l'Etat et la collectivité, «soit des personnes non impliquées subissant les effets négatifs des transports». Les transports routiers ont ainsi coûté 8,6 milliards de francs à la collectivité en 2015; des coûts liés aux accidents et aux dommages causés à l’environnement et à la santé. Conséquence: la route coûte près de quatre fois plus à la collectivité que tous les autres modes de transport réunis. (Le Matin)