Les travaux préliminaires pour la construction du deuxième tunnel routier du Gothard commenceront comme prévu à l'été 2020. Le Département fédéral des transports (DETEC) a approuvé le projet définitif.

Le projet, élaboré par l'Office fédéral des routes (OFROU), correspond à la planification qu'avait définie le Conseil fédéral en son temps, indique-t-il jeudi dans un communiqué. Les 6,3 millions de tonnes de matériaux d'excavation seront réutilisées.

Une partie servira à la renaturation des rives du lac d'Uri et une autre au remodelage du terrain dans le secteur d'Airolo. La jonction autoroutière sera réaménagée et l'autoroute sera recouverte sur 1000 mètres, à la demande de la commune et du canton du Tessin.

Hébergement des ouvriers

Une solution a été trouvée pour l'hébergement des ouvriers du chantier. L'OFROU va acquérir deux parcelles à Göschenen (UR). Les logements des travailleurs seront installés au-dessus d'un garage souterrain qui garantira des places de stationnement à la population.

Concernant l'affectation ultérieure de ces parcelles, elles pourront être utilisées comme zones d'habitation selon les besoins régionaux. Un concours de projets sera organisé l'année prochaine avec la commune, le canton d'Uri et des experts.

Par ailleurs, des mesures de compensation écologique sont prévues à Göschenen également. L'OFROU va participer de manière déterminante à un projet cantonal de développement du paysage pour la vallée de Göschenenalp.

Deux milliards

Selon le budget actuel, le coût de la construction du second tube au Gothard s'élève à près de 2,053 milliards de francs hors TVA avec une marge de plus ou moins 15%. Cela correspond aux données qui ont fait l'objet de la votation populaire à ce sujet.

Viendra ensuite l'élaboration du projet de détail, qui comprend tous les détails techniques et qui constitue la base pour la procédure d'appel d'offres et l'adjudication des travaux de construction. Ces derniers dureront environ sept ans.

En 2029

Le percement s'effectuera au moyen de deux tunneliers fonctionnant en parallèle, l'un depuis Göschenen, l'autre depuis Airolo. D'après le calendrier actuel, le second tube devrait pouvoir entrer en service à l'été 2029.

Le tube actuel fera lui l'objet d'une réfection pendant trois ans environ. Les deux tubes seront opérationnels simultanément à partir de 2032. Mais une seule voie par tube sera ouverte à la circulation, l'autre servant de bande d'urgence. Cette mesure permettra de supprimer le trafic bidirectionnel et d'augmenter ainsi la sécurité. (ats/nxp)