Tout le monde sait que les calculs rénaux sont extrêmement douloureux. Le conseiller national Philippe Nantermod a annoncé sur Facebook qu'il a dû être opéré de ce fléau. Dans ces moments-là, les adversaires politiques deviennent des agneaux, tout le monde compatit, tout le monde a un mot gentil pour le bon rétablissement. Mais certains n'ont pas oublié sa proposition de demander un devis avant l'opération. Ils n'ont pas pu résister à le piquer au vif. Ou à vif...

Eric Felley

Mc Do: flèche mortelle

Le politicien Toto Morand se fâche tout rouge contre la nouvelle enseigne du «géant de la malbouffe» qui domine le restoroute du Chablais: «l’énorme potence du Mac Do», s'énerve-t-il, plantée entre les deux voies. Sur Facebook, les gens conspuent cette verrue américaine qui enlaidit scandaleusement le paysage. Un tel fait aussi remarquer que cette forme est «énergétiquement extrêmement mauvaise en Feng Shui, on appelle ça une flèche tueuse, une rupture du flux tout près de la route...» Pour le prochain accident mortel dans les parages, le coupable est déjà trouvé. (EF)

Et la lumière fut dans la pénombre

Les deux victimes et leur prétendu meurtrier...

Craig Coley avait été reconnu coupable en 1978 des meurtres de son ancienne petite amie Rhonda Wicht, 24 ans, et du fils de cette dernière, âgé de 4 ans. Il vient d'être gracié par le gouverneur de Californie après que des expertises ADN ont prouvé son innocence. Il a 71 ans et va toucher 21 millions de dollars. Le plus invraisemblable dans cette histoire, c'est qu'il avait été condamné sur la foi du témoignage d’un voisin qui avait assuré mordicus avoir vu son véhicule quitter les lieux du crime. Dans ce dossier repris en 2016, les enquêteurs ont établi qu’il faisait trop sombre au moment des faits pour qu'il ait pu voir le véhicule quitter les lieux. Il aura fallu 39 ans pour faire toute la lumière sur l'heure du crime... (EF)

Souriez les déprimés!

Le site «Santé Magazine» a défini une nouvelle affection: la «dépression souriante». 10% des gens font une dépression dans leur vie, parmi eux entre 10 et 40% gardent le sourire. «La dépression souriante est difficile à identifier, est-il précisé, car les personnes qui en souffrent mènent, extérieurement, une vie normale... Mais, à l'intérieur, elles sont totalement dévastées.» On peut en déduire que, à l'inverse, entre 10 et 40% des gens qui tirent la gueule pètent le feu à l'intérieur et se moquent bien des magazines de santé. (EF)

Les poissons détraqués

Il y a des jours comme ça, une baleine retrouvée dans la jungle au Brésil...

...et des poissons qui tombent du ciel à Malte.

Si après ça, vous doutez encore que quelque chose ne tourne pas rond sur cette planète, vous devez vous faire soigner. Mais n'oubliez pas de demander un devis. (EF)