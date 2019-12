C'est une nouvelle étape dans la réorganisation des urgences. La fermeture des urgences de Saignelégier s'inscrit dans le concept cantonal de médecine d'urgence et de sauvetage.

Le site de Saignelégier n'est plus un réel service d'urgences. Il fonctionne selon un modèle de garde assurée par un médecin de piquet, a précisé lundi l'Hôpital du Jura. Les panneaux indicateurs avec la signalisation «urgences» placés sur le bâtiment et aux abords de la route seront retirés.

Le concept cantonal de médecine d'urgence et de sauvetage (CCMUS) est prévu par la loi sur les établissements hospitaliers. Il s'agit de renforcer la chaîne de sauvetage en y intégrant des secouristes bénévoles, les premiers répondants, des médecins d'urgence de proximité et un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). (ats/nxp)