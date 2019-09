À Bienne, il y a bon an mal an 1700 incinérations et 50 enterrements, pour une population de 55 000 habitants. Une crémation dure 70 minutes à 800 degrés. Il en résulte 3 kilos de cendres pour un adulte de 75 kilos.

Les journées portes ouvertes organisées demain à Bienne au cimetière de Madretsch s'articuleront autour d'une nouveauté, de 10 à 16 h: une tombe commune pouvant accueillir 1 480 urnes, avec le nom des défunts gravés en dix minutes sur des feuilles de laiton fixées sur la bordure. Problème relevé par un croque-mort: le crématoire impose des urnes métalliques polluantes.

«Les urnes métalliques n'iront pas dans la tombe commune», rectifie le responsable du cimetière Sacha Felber. À partir du 1er octobre, les pompes funèbres organiseront le transfert des cendres de l'urne officielle dans un modèle biodégradable. La prestation globale sera facturée dans les 2 000 francs.

Armoiries biennoises

À Tavannes, François Vorpe est à moitié soulagé. Ce croque-mort se bat depuis des années contre l'obligation pour les familles d'acheter des urnes métalliques flanquées des armoiries biennoises sur le couvercle.

Le problème, dans les installations dernier cri du crématoire de Bienne, c'est que l’urne officielle estampillée «Biel-Bienne» s'impose pour une raison technique: son format et sa solidité sont adaptés à la mécanique de remplissage. Elles ne risquent pas d'éclater sous la pression.

À la déchetterie

En jetant une trentaine d'urnes métalliques à la déchetterie de Tavannes, hier, François Vorpe pestait contre le système biennois, différent de celui des crématoires de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, désactivés actuellement l'un pour être modernisé, l'autre pour être révisé, ce qui vaut à Bienne d'avoir procédé à une centaine d'incinérations ces deux dernières semaines.

«Pour réduire les coûts financiers et écologiques, on devrait produire et utiliser uniquement des urnes biodégradables en grès ou en bois», martèle François Vorpe. Les siennes sont en terre cuite et proviennent d'un atelier protégé.

Limitée 25 ans

À Bienne, au cimetière de Madretsch, ce qui compte pour Sacha Felber, c'est de veiller sur son pré funéraire. «Les urnes seront retournées à la terre avec leur contenu au terme de la concession limitée 25 ans, comme pour une tombe», explique ce fonctionnaire.

Un cadastre répertorie toutes les urnes qui seront enterrées en deux couches profondes de 60 et 90 centimètres. Selon les calculs de Sacha Felber, le nouvel espace funéraire ne suffira plus pour répondre à la demande dans un délai de dix ans, mais un terrain pouvait accueillir 4 800 urnes est déjà réservé.

Nouvelle tendance

«L’incinération supplante l’inhumation depuis longtemps et la nouvelle tendance, c'est la tombe commune», relève Sacha Felber. Selon ses observations, «l'avantage de la tombe commune pour des proches qui n'habitent pas forcément à Bienne, c'est l'absence de monument et d'entretien».

Agrémentée principalement d'amélanchiers , la future prairie fleurie du jardin du souvenir ne sera pas personnalisée avec des rosiers ou des tulipes. À l'écart des 4 500 tombes, la tombe commune anonyme reste à disposition.

Vincent Donzé