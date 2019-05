Plus de 10'000 spectateurs admirent les joutes de la finale nationale des combats de reines dimanche à Aproz (VS). Aucune des bêtes n'est donnée favorite.

Malgré une météo plutôt fraîche, la finale nationale de la race d'Hérens fait le plein de spectateurs. «Nous sommes très contents, nous ne pouvions pas espérer mieux», a indiqué à Keystone-ATS Benjamin Arvis, responsable médias de la manifestation organisée cette année par le Val d'Illiez.

Samedi déjà l'ambiance était au beau fixe avec 3200 spectateurs et de «très beaux combats». Les températures sont idéales pour les vaches qui ne souffrent pas de la chaleur et sont donc «moins fatiguées et plus vives».

Reine sacrée en soirée

La reine en titre, Veielett, n'est pas présente en raison d'un «souci de gestation», ont indiqué ses propriétaires au comité d'organisation. La finale des finales devrait débuter vers 18h00. La reine nationale devrait être sacrée vers 19h30.

Des combats de reines sont organisés depuis 1922 en Valais et la finale nationale a lieu à Aproz depuis une quarantaine d'années. Il s'agit d'une importante vitrine pour la race d'Hérens dont le cheptel s'érode lentement et dont l'exportation au-delà des frontières cantonales reste faible. (ats/nxp)