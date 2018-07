Près de 40 000 vélos sont volés chaque année en Suisse. Pas tant pour être conservés ou revendus, mais plutôt pour des vols d’usage. Le chapardeur ne l’utilise que pour un trajet, avant de l’abandonner dans la rue, où le temps fait son œuvre sur son aspect et sa mécanique.

À Lausanne, tous les deux ou trois mois, le corps de police est de corvée pour ramasser ces engins que les agents de proximité ont jugés suffisamment endommagés, ou là depuis assez longtemps sans bouger pour être considérés comme abandonnés. Si le vélo ne porte aucune indication de son propriétaire, comme une puce ou un numéro d’identification, il est entreposé à la fourrière municipale de Malley, jusqu’à ce que quelqu’un, éventuellement, se manifeste.

Ce qui est plutôt rare: seuls une dizaine de vélos sont réclamés sur les 300 à 400 retrouvés dans les rues lausannoises chaque année. Jusqu’à présent, après un certain temps, les vélos étaient confiés à une association qui les réparait et les envoyait en Afrique. Mais 80 vélos s’entassent encore dans les locaux de Malley. Une solution bien encombrante et laissant en rade des deux-roues qui feraient encore le bonheur de cyclistes petits et grands.

Récupérés, réparés, vendus

Depuis lundi, la police lausannoise est passée au braquet supérieur en s’associant avec la société coopérative Démarche. Désormais, c’est elle qui vient chercher un vélo dans un délai de cinq jours après que la police l’a signalé abandonné. En plus de le stocker, elle dresse une fiche signalétique du véhicule qu’elle publie sur son site, ce qui devrait permettre un meilleur taux de récupération par les propriétaires. Ceux-ci doivent se manifester et prouver (facture, photo) qu’il s’agit bien de leur deux-roues, afin de repartir avec gratuitement.

Si personne ne vient réclamer le vélo après un certain temps, celui-ci est réparé dans les ateliers occupant des personnes en réinsertion professionnelle, et vendu à bas prix dans les magasins de l’entreprise sociale. Démarche travaille déjà avec les polices de l’Ouest lausannois et d’Yverdon. Elle ne récupérera pas les stocks lausannois, seulement les futurs vélos retrouvés. «Des tournées de détection sur les parkings deux-roues vont débuter afin de faire un premier inventaire et détecter d’éventuels cycles tampons», précise Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité à Lausanne, qui se réjouit de ce partenariat.

Peu de vélos électriques

«Sur Yverdon, nous avons commencé il y a environ un an, explique Lionel Legrand, responsable du développement commercial de Styyle, la branche de réinsertion de Démarche qui s’occupe de réparer les vélos. Nous avons récupéré une dizaine d’engins, parfois de grande qualité, dans des états très variables. On retrouve même des vélos électriques, qui apparemment n’ont pas été volés, car il faut une clé. À se demander si leurs propriétaires ne savaient pas que la batterie se recharge et les ont abandonnés, les croyant fichus!» À Lausanne, les vols de vélos électriques sont passés de 6, en 2014, à une vingtaine aujourd’hui. Mais très peu sont retrouvés. Vu leur prix, ceux-ci ne sont visiblement pas dérobés pour un simple trajet. (Le Matin)