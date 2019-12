Des vents tempétueux ont balayé la Suisse samedi. Les rafales ont atteint 110 km/h sur le Plateau et le Jura, et jusqu'à 160 km/h en altitude, selon MétéoSuisse. Ces vents du sud-ouest ont fait grimper le mercure jusqu'à 11 degrés.

Entre 5h et 10h, la police cantonale bernoise par exemple a reçu une vingtaine d'appels en lien avec la tempête, a-t-elle annoncé sur Twitter. La plupart concerne des arbres tombés ou des objets qui se sont envolés.

Les bourrasques ont perturbé le trafic aérien à l'aéroport de Genève, qui a enregistré quelques retards et quinze diversions d'avions: au lieu de se poser à Cointrin, trois appareils ont été déviés vers Zurich et douze vers Lyon. De là, les passagers devaient être ramenés vers la cité de Calvin, toujours par avion, a expliqué la porte-parole de l'aéroport, Madeleine von Holzen.

Fort danger d'avalanche

Le vent a également perturbé les courses de ski de St-Moritz (GR), obligeant les organisateurs à abaisser le départ du Super G dames. A Val d'Isère (F), la course a purement et simplement été annulée à cause de la tempête.

SRF Meteo a mis en garde contre un risque important d'intempéries sur la moitié nord de la Suisse. Selon le service météorologique, le vent devrait continuer à être violent jusqu'à dimanche matin, malgré une accalmie temporaire.

Dans une bonne partie du Valais, le danger d'avalanche est fort (degré 4), indique l'Institut WSL pour l'étude de la neige et des avalanches.

Réveil blanc vendredi

Vendredi matin, le Valais s’est réveillé sous une importante couche de neige ce matin, comme le révèle «Le Nouvelliste». Alors que les températures ont remonté ce samedi, un appel à la prudence a été lancé au niveau du risque d'avalanche.

Paquet de neige en Valais, prudence sur les routes! https://t.co/t7UYca4SLJ pic.twitter.com/vie7I2qBXb — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) December 13, 2019

Il a un peu neigé à Vétroz (Canton du Valais, Suisse ????????) pic.twitter.com/5d9HAfTzVb — Kevin T. (@DeweeTheHero) December 13, 2019

Alerte de MétéoSuisse

Jeudi déjà, MétéoSuisse avait déjà émis des alertes de degré 2 et 3 pour toute la Suisse ou presque en raison de fortes rafales de vent attendues ces prochains jours. Il pourrait souffler en plaine entre 70 et 90 km/h, et de 100 à 130 km/h au-dessus de 1000 mètres, prévient l'organisme sur son site internet.

Le retour du soleil est prévu pour dimanche et lundi.