Il a fallu cette vidéo diffusée par l'association Pour l'Egalité Animale (PEA) pour déchaîner les passions en Valais autour de l'abattoir de Martigny mis en cause par des images de maltraitance. Après la remise d'une pétition de 6400 signatures au vétérinaire cantonal valaisan demandant la fermeture de l'endroit, la riposte n'a pas tardé. Une page sur Facebook a recueilli 1500 soutiens pour défendre l'entreprise valaisanne.

Inspiré par la tuerie de «Charlie Hebdo», les anti-antispécisistes se déclarent solidaires avec un abattoir... Le lien entre les deux est d'un goût douteux pour certains.

L'utilisation du slogan «Je suis...» a choqué certains internautes. Le lien entre la tuerie de «Charlie Hebdo» et l'avenir d'un abattoir régional serait d'un goût très douteux pour certains... Dans l'ensemble, les gens se contentent d'apporter leur soutien. Certains commentaires toutefois ne sont pas piqués des vers et révèlent le fossé qu'il y a entre les fans de barbecue valaisans et les antispésicstes de la PEA.

Un message qui vaut son pesant de steak en faute d'orthographe.

«La viande, c'est la vie.»

On remarque que beaucoup d'intervenants sont des personnes de la région, qui défendent la compétence du personnel de l'abattoir. «Vive la viande, écrit un tel, on est derrière vous !! Courage on va les bouffer tout cru ces végétariens... Mon fils est apprenti boucher et m'a dit que du bien de vous». Les rares qui prennent la défense des animaux ont droit à un «Hey vegane! occupe toi de tes salades» ou «La viande, c'est la vie. Et on va quand même pas faire des assiettes valaisannes avec des bestioles abattues en France! ou pire... sur Vaud»

«Dans quel monde on vit?»

La situation permet à d'autres de trouver un combat: «Unissons nous contre ces extrémistes végan!!!» ou «Moi je soutiens d'abattre les antispécistes». Enfin l'intolérance des antispécistes menacent d'autres secteurs agricoles: «Les cultures maraîchères risquent aussi d'être fermées parce que des gens lancent les salades dans les caisses. Ça commence à aller loin ces tentatives de sabotage. On vit dans quel monde???»

Différences de soutien...

Le porte parole de PEA, Fabien Truffer, suit cette page avec intérêt... Il constate d'abord une différence quantitative: «Nous avons recueilli 6400 signatures en deux jours, ici seulement 1500 en plusieurs jours. On voit qu'il y a beaucoup d'éleveurs parmi eux. Ils se sentent attaqués, mais ils se défendent mal. Avant d'accorder leur soutien à un abattoir qui ne respecte pas la loi, ils devraient exiger des améliorations.» Pour Fabien Truffer, il y aussi un effet spécifiquement valaisan dans cette réaction: «En Valais, on sent un sentiment d'appartenance assez fort, un attachement personnel. Pour les abattoirs d'Avenches et de Moudon, nous n'avions pas eu de type de réactions.»

(Le Matin)