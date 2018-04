L'identification formelle des skieurs décédés dans l'avalanche survenue samedi dans le Fieschertal (VS) est terminée, a fait savoir la police valaisanne lundi. Il s'agit de deux hommes âgés de 37 et 48 ans et d'une femme de 38 ans. Leurs familles ont été informées.

L'avalanche a été déclenchée à l'extérieur du domaine skiable, précise le communiqué de la police. Le guide de montagne espagnol qui conduisait la randonnée fait partie des victimes. Quant aux deux blessés, une femme de 30 ans et un homme de 49 ans, ils ont pu quitter l'hôpital.

Samedi vers 16h45, cinq randonneurs à ski espagnols ont été emportés par une avalanche entre Fiesch (VS) et la station de ski de Fiescheralp. Tous les membres du groupe portaient des appareils de détection pour victime d'avalanche. La colonne de secours de la région Goms et Air Zermatt ont terminé les recherches de sauvetage dimanche après-midi. (ats/nxp)