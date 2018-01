Pourquoi les conseillers fédéraux se vouvoient-ils durant leurs séances et pas forcément en dehors? Lorsqu’un nouveau Sage est élu, quel pupitre occupe-t-il? Comment nos magistrats font-ils pour traiter plus de 100 dossiers en une séance? Quelles langues parlent-ils? Si vous souhaitez le savoir, bonne nouvelle: les réponses à toutes ces questions existent. Mais personne ou presque ne le sait…

La Chancellerie fédérale a publié depuis fin octobre une série de petites vidéos pédagogiques et ludiques sur le fonctionnement de notre gouvernement intitulées «Le Conseil fédéral en bref». Il s’agit de dessins commentés. Il en existe désormais quatre, chacune proposée en cinq langues – français, allemand, italien, romanche et même anglais. On les trouve sur le site du gouvernement. Mais force est de constater qu’elles n’intéressent pas grand monde.

La plus regardée, en allemand, compte un peu plus de 5000 visionnages. En français, les petites séquences ne recensent qu’entre 300 et 900 «vues» environ. Ensemble, les quatre dans notre langue n’ont été regardées qu’à peine plus de 2000 fois. Maigre. Voire famélique. Tout ça pour quel coût? «Quelque 6500 francs par vidéo déclinée en cinq langues», répond André Simonazzi.

Mais pour le porte-parole du Conseil fédéral, pas question de parler de déception. «Ces vidéos font pleinement partie de notre mandat d’éducation civique sur notre système politique. Mais n’oubliez pas que nous sommes en train de parler de fonctionnement politique. On ne s’attendait pas à engendrer un buzz de youtubeur vedette», sourit André Simonazzi.

Tout de même, n’est-ce pas pour l’instant un échec? «Si le nombre de visionnage devait rester au niveau actuel, on se dirait que ces vidéos ne sont pas nécessaires. Mais nous en sommes au tout début du test avec ce nouveau format, Je suis convaincu que ça va se développer», note André Simonazzi.

«Les clics viendront»

Optimiste, le vice-chancelier de la Confédération indique que la série «Le Conseil fédéral en bref» va continuer. Elle devrait, au final, compter une dizaine de séquences. «Nous avions fait face à un certain scepticisme avec nos vidéos expliquant les sujets de votation à venir. Or les dernières ont été vues 70 000 fois. Je suis donc confiant quant à l’avenir de notre nouvelle série. Les clics viendront.» Reste que pour les lancer, n’aurait-il pas fallu davantage les présenter? «Nous n’avons pas écrit un communiqué ou convoqué la presse mais diffusons sur les réseaux sociaux», rétorque André Simonazzi. Qui glisse que la Confédération a d’autres projets numériques en cours, comme une application d’information sur les votations qu’elle espère proposer d’ici à un an environ. Si vous souhaitez savoir pourquoi nos Sages se vouvoient en séances, vous savez désormais où trouver la réponse. Vous découvrirez alors en passant que le site de la Confédération propose aussi un quiz sur le Conseil fédéral. Il a été lancé il y a deux semaines. Lui aussi plutôt discrètement. (Le Matin)