À La Sagne (NE), des aînés ont reçu des coups de fil émanant d'individus souhaitant prendre des nouvelles de leur état de santé, mais aussi se renseigner pour savoir si elles détenaient de l’argent liquide à la maison, rapporte Arcinfo.

Identifier le numéro entrant? Essayé pas pu! Comme les interlocuteurs prétendaient travailler pour la commune, l'administration communale a été interpellée, mais aucune plainte n'a été déposée.

Choquées

L'administrateur Pierre-André Currit s'est renseigné: «Ces personnes sont âgées de plus de 80 ans et vivent dans un endroit isolé de la commune. Elles ont d’abord pensé que ces individus voulaient prendre soin d’elles, avant d’avoir des doutes et de nous contacter. Elles étaient choquées», a-t-il expliqué.

Commentaire de Daniel Favre, responsable Prévention de la criminalité à la police cantonale neuchâteloise: «Les voleurs se sont adaptés à la pandémie: eux aussi font du télétravail! Avec le confinement, les cambriolages sont en baisse, mais les filous ont adapté leur stratégie en téléphonant ou en utilisant internet».

Internet

Daniel Favre dresse ce constat: «En cherchant des informations sur la pandémie, ou simplement pour s’occuper, les gens passent plus de temps sur internet et sont de facto plus exposés aux cybercriminels».

La suite? «On est tenté de cliquer sur des liens ou d’ouvrir des pièces jointes qui ne nous intéresseraient pas en temps normal. Les cyber-escrocs profitent de l’aubaine, ils tentent de tromper en prétendant écrire au nom de l’OFSP ou de l’OMS».

«Certains vendent sur internet des masques de protection et des produits désinfectants qu’ils ne vous livreront jamais», prévient de la responsable neuchâtelois de la prévention de la criminalité.

Vocations

«La crise génère aussi des vocations dans le monde physique», reprend Daniel Favre, en évoquant tel escroc qui se fait passer pour un médecin, tel autre qui veut livrer un panier gourmand.

«Si vous êtes sollicité pour faire un don en faveur des infirmières, vérifiez l'authenticité de la démarche. Pareil si on vous appelle pour désinfecter votre appartement», conseille Daniel Favre.

Vigilance

Le conseil de Daniel Favre: «Redoubler d'attention, renforcer la vigilance, mettre de la distance et... ne rien signer sans réfléchir!».

Ce sergent-major recommande aux citoyens de se donner le temps de la réflexion avec de répondre à une sollicitation. Et le cas échéant, de demander conseil à la police et lui signaler les faits suspects.

Vincent Donzé