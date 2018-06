Ironie du calendrier. Le jour où le conseiller d’État genevois Pierre Maudet est auditionné par la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, en raison de son voyage litigieux à Dubaï en 2015, son homologue vaudois Pascal Broulis doit faire face à des critiques un peu similaires.

Le grand argentier du canton de Vaud a plusieurs fois participé à des voyages en Russie organisés, en groupe, par Éric Hoesli. Ancien directeur éditorial de l’éditeur Tamedia, celui-ci est notamment un spécialiste du pays de Poutine et de Tolstoï. Le du «Tages-Anzeiger» a dévoilé mardi qu’en 2013 figurait aussi parmi les participants Frederik Paulsen. Cet explorateur milliardaire suédois est notamment consul honoraire de la Russie à Lausanne, mais surtout propriétaire du groupe de biotechnologie Ferring, basé à Saint-Prex (VD). L’homme et l’entreprise bénéficieraient d’avantages fiscaux, en raison des millions investis dans le canton et de la création d’emplois notamment.

Le journal alémanique a demandé si Pascal Broulis avait réellement payé la totalité des frais de son voyage. Celui-ci l’a affirmé, soulignant qu’il s’agissait de voyages privés pris durant ses vacances et payés de sa poche. Il s’est refusé toutefois à présenter les factures. Mais un des participants au voyage de 2013 aurait émis des doutes au «Tages-Anzeiger». À gauche de l’échiquier politique, ça grince des dents. Tant le groupe socialiste du Grand Conseil vaudois que celui d’Ensemble à Gauche ont déposé mardi des interpellations pour interroger le gouvernement cantonal sur d’éventuelles exonérations fiscales dont l’entreprise de Frederik Paulsen, ou lui-même, aurait bénéficié. Le PS interroge aussi sur la pratique des conseillers d’État en matière de voyages privés à l’étranger et de risques de collusion ou de conflits d’intérêts. Risque de confusion

Mais la présence de la conseillère aux États socialiste Géraldine Savary lors de ces voyages ne sont-ils pas gênants pour son parti? «Non, car je les ai faits durant mes vacances privées en les payant de ma poche et sans aucun conflit d’intérêts ni impact sur mon activité parlementaire», a expliqué Géraldine Savary mardi. Rien ne lui a été offert sur place? «Je n’ai pas tout le détail des frais figurant sur la facture reçue», répond-elle. La politicienne admet cependant comprendre les questions sur ces voyages en présence d’un milliardaire et d’un ministre cantonal des Finances: «J’aurais peut-être dû m’interroger sur le risque de confusion dans l’esprit des gens.» Si Pascal Broulis est resté injoignable mardi, Frederik Paulsen s’est fendu d’un communiqué pour se dire scandalisé par toutes ces insinuations. (Le Matin)