Doris Leuthard a officiellement pris la présidence de la Fondation Ulrico Hoepli. L'ex-conseillère fédérale a pris ses fonctions le 14 novembre 2018, comme le précise le registre du commerce. Petit problème: à cette date, l'Argovienne était encore conseillère fédérale, rappelle l'Aargauer Zeitung dans son édition du lundi 28 janvier 2019.

La fondation a été créée par l'éditeur Ulrico Hoepli, décédé en 1935. Elle soutient principalement des projets d'histoire culturelle, comme la récente série de publications «La Thurgovie au Moyen Age supérieur» («Der Thurgau im späten Mittelalter»).

Mais elle est également financée par Credit Suisse, entre six et huit millions de francs. Le bureau de la fondation se trouve en outre à la même adresse que Credit Suisse Trust AG, à la Bleicherweg à Zurich. Le président du conseil d'administration de la banque ainsi qu'un autre administrateur et un directeur siègent au conseil de la fondation.

Elle a succédé à Flavio Cotti

Ce n'est pas la première fois qu'un ex-conseiller fédéral préside la fondation. Précédemment, Flavio Cotti avait exercé cette fonction durant 25 ans. Mais il est exceptionnel qu'un conseiller fédéral encore en activité soit nommé à un tel poste, tant les règles sont strictes pour qu'un membre du gouvernement accepte ce genre de poste à temps partiel.

L'article 144 de la Constitution fédérale explique que les membres du Conseil fédéral ne peuvent exercer aucune autre activité rémunérée, afin qu'ils consacrent toute leur énergie à leur charge et ne soient pas distraits par un emploi à temps partiel. Cet article permet également d'éviter les conflits d'intérêts.

Pas de risque de conflit d'intérêt

Comme Doris Leuthard ne sera pas rémunérée pour son poste de présidente de la fondation, son activité entre donc dans la catégorie des «autres activités secondaires», explique Benjamin Schindler, professeur de droit public à l'Université de Saint-Gall. Ce dernier rappelle néanmoins qu'il est d'usage que les conseillers fédéraux refusent ce genre de propositions, même si elles ne sont pas rémunérées.

Le professeur ne voit pas non plus de risque de conflit d'intérêt dans cette nomination. «En tant que chef de département, Doris Leuthard n'était pas responsable de la culture, mais de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications», explique-t-il.

Des services bien mutiques

Reste à savoir pourquoi ni l'ancien département de Doris Leuthard, ni la Chancellerie fédérale n'ont daigné déclarer que l'Argovienne avait accepté la succession à Flavio Cotti à la présidence de la fondation lors de sa séance du 7 février 2018.

Le service du personnel du Conseil fédéral indique que la communication «dans de tels cas» est laissée à la Fondation et renvoie au site Internet où le nom de Doris Leuthard est mentionné.

A la Chancellerie fédérale, on souligne que les membres du gouvernement peuvent en principe être membres d'associations, de fédérations et de fondations. Impossible de dire dans l'immédiat s'il existe d'autres organisations dans lesquelles les membres du Conseil fédéral siègent traditionnellement puisqu'il n 'existe pas de banques de données à ce sujet.

Doris Leuthard n'a pas souhaité commenter et a redirigé pour toute réponse vers les déclarations de la Chancellerie fédérale et du directeur général de la fondation. (nxp)