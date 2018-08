Après six ans de travaux, les BLS inaugurent samedi le tunnel ferroviaire de Rosshäusern (BE) sur la ligne Berne-Neuchâtel. Le nouveau tronçon à deux voies, qui sera mis en service le 3 septembre, permettra de raccourcir le parcours.

«Le temps de trajet sera raccourci de 90 secondes. Ce changement paraît petit. Mais il nous permet d'ajouter des arrêts sur les lignes S5 et S52 à Rosshäusern et à Berne Stöckacker à partir du changement d'horaire en décembre 2018», a expliqué à Keystone-ATS Stefan Dauner, porte-parole des BLS.

De plus, ce nouveau tunnel permet de prolonger la double voie de plus de deux kilomètres. «Avec une double voie plus longue, l'exploitation ferroviaire devient plus simple: le retard d'un train se répercute moins vite sur le réseau entier. Le résultat pour les voyageurs est donc une ponctualité accrue entre Berne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds», a ajouté le porte-parole.

Le nouveau tronçon permet également d'améliorer la sécurité. L'ancien tunnel, datant de 1901, sera déconnecté complètement du réseau ferroviaire dès lundi 3 septembre.

A partir de cet automne, les BLS commenceront l'assainissement du viaduc sur la Sarine entre le nouveau tunnel et la gare de Gümmenen. Avec cette rénovation, le viaduc sera étendu en même temps à deux voies. Cela complétera la double voie entre Berne et Gümmenen d'ici à la fin 2021.

Une fête

Des festivités marqueront samedi l'inauguration du tunnel de Rosshäusern. Un train spécial pour les invités partira de Berne pour rejoindre cet ouvrage. Les allocutions officielles se tiendront dès 10h avec notamment les discours de Christoph Neuhaus, président du Conseil-exécutif bernois, de Peter Füglistaler, directeur de l'Office fédéral des transports, et de Rudolf Stämpfli, président du conseil d'administration des BLS.

Ensuite, il sera possible de traverser le nouveau tunnel avec le train historique La Flèche bleue. Des animations musicales, des stands de nourriture et de boissons sont notamment prévus. Dès 13h30, le blason de la commune de Mühleberg (BE) sera dévoilé sur un train NINA. (ats/nxp)