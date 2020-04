Les oiseaux, les hiboux et les cigognes doivent être mieux protégés contre le risque d'électrocution lié aux mâts électriques. Le Département fédéral de l'environnement a mis en consultation jusqu'au 20 août une modification de l'ordonnance sur les lignes électriques.

En Suisse, il existe encore un grand nombre de mâts de lignes électriques à moyenne tension. La distance entre les éléments sous tension est souvent trop petite pour exclure tout risque d'électrocution aviaire.

Les oiseaux de grande envergure sont particulièrement menacés par ces installations. Chez la cigogne blanche et le hibou grand-duc, l'électrocution est l'une des principales causes de mortalité connues. Des rapaces diurnes tels que le milan royal, l'aigle, le gypaète barbu et le vautour fauve sont également victimes de telles électrocutions.

Réduire les collisions

Environ 25'000 mâts existants devraient être assainis d'ici fin 2030. Par ailleurs, les nouvelles lignes doivent être panifiées et construites de façon à réduire le plus possible le risque de collision pour les oiseaux. Les supports doivent être conçus de sorte que les oiseaux ne puissent pas provoquer de court-circuit à la terre ou entre phases.

Les mesures d'assainissement contribueront à protéger les espèces menacées et à éviter des interruptions liées à des cas d'électrocution. Les mesures techniques ne nécessitent aucun permis de construire et peuvent être mises en œuvre dans le cadre des travaux d'entretien.

Ces modifications devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2021. (ats/nxp)