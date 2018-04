Le municipal veveysan Lionel Girardin (PS) est suspendu à titre préventif de ses fonctions de président de la fondation Apollo. Le Conseil de fondation veut attendre les conclusions de l'audit commandé par le Département vaudois de la santé et de l'action sociale (DSAS).

La décision a été prise lors d'une séance extraordinaire du Conseil de fondation mardi, indique jeudi celui-ci. Déplorant l'absence pour cause de maladie du principal intéressé, le conseil salue cependant la décision du Conseil d'Etat de procéder à un audit de sa structure.

Cet audit du contrôle cantonal des finances doit permettre d'y voir plus clair dans la gestion par le municipal de la fondation Apollo, active dans le logement social depuis sa création en 2010. L'homme est soupçonné d'avoir confié des mandats rémunérés à des proches et d'y exercer également un travail rémunéré via sa propre société, ce qui est interdit en principe pour les fondations d'utilité publique exonérées d'impôts.

Proches concernés

Le conseil a par ailleurs décidé de «mettre un terme immédiat à toutes relations contractuelles qui pourraient impliquer directement ou indirectement Monsieur Girardin ou toutes personnes ou entités proches de celui-ci», peut-on lire dans le communiqué. Il souligne cependant que la présomption d?innocence prévaut et indique qu'il attendra les résultats de ce contrôle pour communiquer de manière plus approfondie sur cette affaire. (Le Matin)