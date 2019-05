«La tornade est arrivée dimanche 12 mai et n'est pas encore passée!»

La conseillère nationale Lisa Mazzone est maman depuis une grosse semaine et elle est encore sous le coup de l'émotion: «Quel grand renversement, vertigineux, mais heureux». Ainsi donc c'est un garçon que la Genevoise de Versoix a mis au monde, avec ses 51 cm et la «force de son coffre qu'on entend au loin la nuit», témoigne-t-elle.

Comme Béla Bartok

Les parents ont choisi un prénom d'origine hongroise, Béla, porté par de nombreux rois de Hongrie, et, plus proche, par le musicien Béla Bartok (1881-1945). La mère, l'enfant, et le père, un journaliste alémanique, se portent bien et profitent d'un congé parental avant que ne s'engage un autre renversement: la campagne pour les élections fédérales. «Je pourrais bientôt, dans un mois, donner une interview sur la maternité, la politique et l'enfant», se réjouit la jeune mère.

L'écologiste est candidate au Conseil national et au Conseil des Etats, faisant la paire avec le socialiste Carlo Sommaruga pour représenter Genève. (Le Matin)