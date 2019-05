La justice vaudoise ne décerne ni médailles ni globe de cristal, mais des condamnations. C'est ce que doit se dire celle qui a remporté plusieurs fois la Coupe du monde de ski, en slalom, en géant et, en 1977, au classement général.

Devenue professeure de ski à Leysin (VD) et animatrice dans un EMS sur la Riviera, Lise-Marie Morerod vient de recevoir un courrier du procureur Laurent Contat lui signifiant qu'elle est reconnue coupable d'incendie par négligence. Et qu'elle écope d'une sanction de 60 jours-amende avec sursis de deux ans, d'une amende de 600 francs et de 225 francs de frais.

Le sapin synthétique s'embrase

La raison? Des bougies laissées allumées sans surveillance alors qu'elle s'était absentée de son appartement de Leysin, le 11 janvier dernier. Les chandelles ont bouté le feu au sapin synthétique que la sexagénaire avait installé près de son poste de télévision. A son retour, Lise-Marie Morerod a d'abord remarqué que les cadres de sa porte étaient sombres.

Et c'était pire à l'intérieur: les flammes léchaient déjà les murs. L'Ormonanche a entrepris d'éteindre elle-même l'incendie, tout en alertant les pompiers. Une bonne partie de l'appartement a été noircie tandis que le plafond et la paroi derrière le sapin ont été calcinés.

Il n'y a pas eu de plainte. Mais la justice a été alertée, comme c'est le cas à chaque fois que les pompiers ou la police interviennent.

Carrière prometteuse brisée Lise-Marie Morerod (à dr.), en 1974

C'est très jeune que celle que les habitants des Diablerets surnommaient «Boubou» s'est illustrée sur les pistes de ski: elle a remporté 24 épreuves de Coupe du monde, en slalom et en géant, disciplines qu'elle a dominées au plan mondial entre 1975 et 1978. A peine âgée de 20 ans, elle a terminé 4e du géant aux Jeux Olympiques d'Innsbruck.

Mais, en 1978, la Vaudoise a été victime d'un grave accident de voiture en Valais et a frôlé la mort. Ce drame a mis fin à une carrière qui s'annonçait grandiose. Après avoir tenté un retour à la compétition deux ans plus tard, sans parvenir à renouer avec son meilleur niveau, Lise-Marie Morerod a définitivement raccroché. (nxp)