De bien légers logos

Taillés dans le Sagex et soufflés samedi par le vent, Omega, Rolex et Swatch ne sont pas sponsors de la «Robert Walser-Sculpture». Thomas Hirschhorn s'est approprié les logos de ces marques horlogères en les considérant comme des signes distinctifs qui caractérisent Bienne à l'étranger.



À quoi s'expose l'artiste? «L'intégration d'un logo dans une œuvre d'art est un honneur, tant que le propriétaire du logo le considère, ou non, comme un honneur», répond Swatch Group. Avec cette précision, partagée par Rolex: «Dans tous les cas, nous recommandons à l'artiste de contacter le propriétaire du logo à l'avance». Une démarche qui n'a pas été entreprise pour des objets de Sagex qui n'ont pas une apparence officielle, dans l'idée que les marques mentionnées bénéficient d'une publicité gratuite.



Contrairement à la mention «Emirates» affichée puis retirée au festival «Vibez» qui s'est déroulé à Bienne du 6 au 8 juin, la présence d «Omega», «Rolex» et «Swatch» n'est pas associée à un prétendu sponsoring.