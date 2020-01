Les délégués du PLR Suisse débattent samedi dans le canton de Schwytz de la norme anti-homophobie et l'initiative pour «davantage de logements abordables». L'initiative visant à résilier l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE figure aussi au menu.

«Cette nouvelle législature représentera pour nous un grand défi», a lancé la présidente du PLR, Petra Gössi, selon la version écrite de son discours d'ouverture de l'assemblée à Schindellegi (SZ). Elle a appelé les membres de la formation bourgeoise à être plus combatifs. «Nous avons déjà pu en faire l'expérience en décembre: le PS et les Verts se sont lancés dans une course à qui pratiquera la forme la plus dure du socialisme», a-t-elle ajouté.

Petra Gössi distingue trois domaines clés: la place économique suisse, les assurances sociales et la santé, ainsi que la politique climatique et environnementale. «La prospérité dont nous jouissons n'est pas un cadeau du ciel», a relevé la présidente du PLR. Avec son initiative visant à résilier l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soumise au peuple le 17 mai, «l'UDC attaque frontalement l'économie suisse», a-t-elle poursuivi.

Logements et homophobie

«Sans la libre circulation, nous aurions non seulement des difficultés à recruter les travailleurs qualifiés, mais nous nous trouverions aussi dans une impasse en matière de politique européenne», a remarqué Petra Gössi.

Outre sur le texte de l'UDC, les délégués se penchent aussi sur les sujets des prochaines votations du 9 février. L'initiative de l'Association suisse des locataires (ASLOCA) pour «davantage de logements abordables» prévoit l'introduction d'un quota de 10% pour la construction de logements d'utilité publique. Il propose aussi d'introduire un droit de préemption pour la Confédération et les cantons et de limiter les hausses de loyer en cas de rénovation énergétique.

Le deuxième objet est l'extension de la norme anti-raciste du code pénal qui vise à protéger également contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. L'Union démocratique fédérale (UDF) et les Jeunes UDC ont lancé le référendum contre cette extension de la loi. (ats/nxp)