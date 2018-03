La nouvelle loi sur les jeux d'argent, soumise au vote le 10 juin, est soutenue par les gouvernements cantonaux. Elle protège les consommateurs contre les jeux illégaux et non contrôlés, et garantit qu'une partie des recettes profitera à la population à travers l'AVS/AI, le sport, la culture et le social.

«Cette nouvelle loi revêt une importance particulière pour les cantons, car elle confirme leur compétence en ce qui concerne les loteries et paris sportifs et, entre autres grandes nouveautés, leur donne compétence pour autoriser les petits tournois de poker», souligne vendredi la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC).

Environ un milliard de francs provenant des casinos, des paris sportifs et des loteries sont versés chaque année à l'AVS/AI (276 millions en 2016), à des organisations à but non lucratif (630 millions) et aux cantons où sont établies les maisons de jeu (47 millions), rappelle la CdC dans un communiqué.

Or la nouvelle loi garantit que les bénéfices nets des loteries et paris sportifs seront toujours affectés à des buts d'utilité publique. De plus, elle protège mieux la population, grâce à des dispositifs pour lutter contre le jeu excessif, les paris truqués et le blanchiment d?argent. (ats/nxp)