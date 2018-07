C’est un petit bout de chou de 49 cm pour 3,2 kg, à la chevelure déjà fournie, qui nous a reçus hier après-midi dans sa chambre de la Maternité du CHUV, à Lausanne. Né à la veille de l’ultime édition du «Matin», Louka sera le dernier bébé à émoustiller la Suisse romande tout entière. Car, avant de rejoindre ses parents dans sa première demeure, dans le district de la Veveyse, le jeune Fribourgeois boucle la boucle d’une tradition née avec ce quotidien. Celle qui a consisté année après année à présenter le premier nouveau-né de l’an, le temps d’une enquête auprès de l’ensemble des maternités de nos régions; maisons de naissance comprises.

«Son frère, Timéo, est aussi né au CHUV, il y a cinq ans: comme ça s’était très bien passé, j’ai fait le choix d’y accoucher de nouveau plutôt que sur la Riviera ou à Aigle», témoigne Marion Renat, l’heureuse maman de 31 ans. Sans a priori aucun quant à une prise en charge par l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC): cette ex-infirmière du site de Vevey y dirige depuis l’an dernier le service de médecine et chirurgie. «Notre premier fils suit déjà les nouvelles avec nous, même s’il ne comprend bien entendu pas encore tout!» lance la Française, qui a gardé une pointe d’accent du Sud-Ouest. «Je trouve bien de mettre nos enfants au parfum de l’actualité suisse romande, sachant qu’ils sont nés et vont grandir ici.» Originaire de Perpignan, tout comme son compagnon du même âge, la trentenaire a rejoint ce dernier en Suisse il y a douze ans. Monsieur – qui a repris en 2008 le café-restaurant lausannois du Java – était alors serveur au Beau-Rivage Palace, si bien que la future étudiante en soins infirmiers avait jeté son dévolu sur la Haute École de la santé La Source, dans le chef-lieu vaudois.

Une fidèle lectrice depuis 2006

«J’y lisais les journaux qui étaient mis à disposition, car il fallait que l’on se tienne au courant de ce qui se passe dans la région», se souvient la mère de Louka et Timéo. À commencer par «Le Matin». «J’aimais bien son traitement très visuel, coloré de l’actualité. Le ton des articles, tout en respectant une certaine neutralité dans l’écriture. Mais aussi le fait que c’est un quotidien qui n’accorde pas plus d’importance aux informations d’un canton plutôt que d’un autre. Cela permet de découvrir ce qu’il se passe ailleurs en Suisse romande.» Si Marion Renat oscille entre l’usage du passé et du présent, c’est qu’elle s’informe aujourd’hui d’abord via son smartphone. «J’apprécie le classement des articles par rubrique de l’application du «Matin», car certains domaines m’intéressent plus que d’autres: la santé, l’actualité internationale, le sport ou les faits divers. Notamment parce que nous retrouvons souvent à l’hôpital les gens qui font ces actualités-là…»

La Fribourgeoise d’adoption dit cependant déplorer la perte d’un journal papier, qui plus est l’un des derniers suprarégionaux. «Je me demande encore pourquoi car c’est une perte en termes d’espace d’expression. De nos jours, j’ai un peu l’impression que l’on entend que ce mot: économie, économie, économie. En France, «Le Canard enchaîné» a aussi dû se battre en raison de difficultés financières, et il continue d’être imprimé.» (Le Matin)