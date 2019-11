Cas d'infection de VIH à la baisse en Suisse

La tendance à la baisse des cas de sida se confirme. En 2018, 425 nouveaux cas de VIH ont été déclarés. C'est 5% de moins que l'année précédente. La majorité des déclarations de VIH, soit 79%, concernait des hommes, indique l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) lundi. Ce niveau est identique à celui des dernières années.



Le nombre de déclarations se situe au-dessous de 500, pour la 2e fois depuis le début de l'épidémie au début des années 1980. Dans les années 1990, il avoisinait les 1300. Cette baisse s'explique par le recours accru aux tests de dépistage, au traitement précoce de la maladie et à la prophylaxie orale souvent utilisée.



Pour l'ensemble de la Suisse, l'incidence des nouveaux diagnostics s'élevait à 5 pour 100'000 habitants en 2018. Par région, la fourchette va de 2,6 à 8,2 cas pour 100'000 habitants. Les incidences les plus élevées concernaient les grands centres urbains, en particulier la région lémanique (8,2 cas) et la région de Zurich (6,7).



Les femmes entre 35 et 44 ans sont les plus touchées (34%), suivies de celles entre 25 et 34 ans (23%). Pour les hommes, la tranche des 35 à 44 ans est en tête avec 26% des cas d'infection lors de rapports hétérosexuels. L'âge de l'infection est encore plus bas lors de rapports homosexuels avec 34% de cas chez les hommes de 25 à 34 ans et 11% chez les 15 à 24 ans.