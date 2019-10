Les loyers proposés en Suisse ont affiché une légère progression en septembre sur un an, selon l'indice compilé par le portail immobilier Homegate.ch. Ce dernier a augmenté de 0,4%, à 113,4 points.

Alors que les loyers sont restés stables dans les cantons de Soleure, Saint-Gall, Argovie, Genève et Schwytz, ils ont augmenté dans les Grisons (0,3%), ainsi que dans les cantons de Berne (0,3%) et de Schaffhouse (0,2%) et au Tessin (0,2%), a indiqué Homegate.ch ce jeudi dans un communiqué.

Zurich toujours plus chère

A l'inverse, les cantons de Neuchâtel (-1,2%), du Jura (-0,8%) et de Lucerne (-0,6%) ont enregistré des replis des prix de la location.

Dans les grandes villes helvétiques, les loyers ont progressé à Zurich (0,4%) et à Berne (0,3%), tandis qu'ils se sont repliés à Lucerne (-0,6%) et à Genève (-0,3%). (ats/nxp)