La réforme sur la protection de l'environnement voulue par le ministre genevois des Transports, Luc Barthassat, et d’ores et déjà avalisée par l’entier du Conseil d’État, a peu fait débat depuis le dépôt du projet de loi devant le Grand Conseil, en novembre dernier. La mesure principale est pourtant inédite en Suisse, et pourrait entrer en force à la fin de cette année déjà: bannir purement et simplement de la circulation les véhicules les plus polluants – essentiellement les plus anciens – sur les axes les plus fréquentés, lors des pics de pollution. Hier dans les colonnes de la NZZ am Sonntag, l’édile PDC annonçait que les automobilistes concernés pourraient bénéficier de la gratuité des transports en commun, ou d’un parking non payant en dehors de la ville.

Ces mesures d’accompagnement pour les détenteurs de véhicules anciens ont-elles une chance d’aboutir?

Oui, car les amendements au projet de loi déposé par mon département vont pour la plupart dans le bon sens. Et le programme transfrontalier pour l’amélioration de la qualité de l’air, conclu lors des récentes Assises de la transition énergétiques, met ce projet à l’honneur. Le récent plan de mesures OPair prévoit la gratuité totale des Transports publics genevois pendant les pics de pollution. Quant à la gratuité du stationnement pour que les véhicules les plus polluants restent en dehors de certaines zones, j’y suis tout à fait favorable.

Tant qu’à faire, pourquoi ne pas avoir envisagé d’interdire l’accès aux véhicules concernés à l’année, notamment dans l’hypercentre, comme le demandent les écologistes?

J’aimerais bien aller plus loin, sauf que nous serions en porte à faux avec la législation fédérale. Mon département a reçu récemment un courrier de Doris Leuthard nous rendant attentif sur ce point. Car cela nécessiterait de changer plusieurs ordonnances, et nous en aurions pour 5 à 10 ans. C’est beaucoup trop long, il en va de la santé de nos concitoyens. Nous avançons donc par l’introduction en parallèle de plusieurs mesures qui, alliées les unes aux autres, déboucheront je l’espère sur une baisse drastique des polluants dès le début des périodes de pics.

Ce système de circulation «différenciée», distinguant les véhicules non grata, ne risque-t-il pas de favoriser les pendulaires vaudois, dont les autorités n’exigeront pas la pose d’un macaron?

Un policier qui aura un doute pourra arrêter un automobiliste et demander la carte grise du véhicule. En appliquant les directives, le Vaudois dont la voiture dépasse les normes de pollution et qui n’aura pas sa vignette, sera tout aussi amendable qu’un Genevois. À terme cependant, le but serait d’introduire cette mesure partout. Si Annecy, où le système entrera en vigueur, Genève, ou des villes comme Grenoble, Lyon et Paris – où des essais ont lieu – le font, il faudra peut-être bien qu’un jour ce dispositif soit en vigueur dans les autres villes de Suisse, à commencer par Lausanne.

Que dites-vous à ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter un véhicule récent, même d’occasion?

Les voitures qui sortent aujourd’hui des usines sont presque toutes aux normes, même les diesels. Elles sont vendues 15 000 à 20 000 fr. Avec un leasing à 150 fr. par mois, n’importe qui peut s’acheter une auto neuve à faible émission polluante. (Le Matin)