Le photographe valaisan Jean-Louis Pitteloud est toujours sur le qui-vive pour capter l'instant et la lumière des paysages alpins. Infatigable randonneur, samedi, il a eu la chance de croquer un nuage d'une forme inédite en rond de fumée, qu'on aurait dit sorti tout droit de la cigarette de Lucky Luke. Bien sûr, le plus célèbre des cowboys solitaires l'a posée il y a de nombreuses années. Mais se serait-il remis à fumer ?

Jusqu'à 6000 mètres

Dans le jargon de la nimbologie, il s'agit d'un «altocumulus lenticularis», ou nuage lenticulaire, qui s'est formé sur le Bois de Finges près de Sierre. En ce début d'automne, sur les Alpes valaisannes, le ciel a souvent été rempli de boules blanches, d'oeufs ouatés, d'assiettes, de soucoupes, d'ovnis ou de formes rondes étirées dans l'espace. Ces nuages, qui évoluent entre 2000 et 6000 mètres, se forment lorsque que l’air rencontre une chaîne de montagnes et doit s'élever.

A traquer les Dalton...

En l'occurrence ici, le souffle chaud du foehn vient de l'Italie (qui prête de temps en temps son ciel aux Valaisans). Si la masse d'air est stable, elle redescend et remonte en alternance en aval de la dite chaîne de montagnes et crée «une circulation en onde stationnaire». Ces conditions réunies, la créature s'applatit comme une lentille, parce que ni au-dessus, ni-desous, elle ne peut se développer. Quant à Lucky Luke, avec ou sans cigarette, s'il voulait rétablir l'ordre dans certaines communes valaisannes, il aurait de quoi remplir de nouveaux et nombreux albums à traquer les Dalton de la construction...

Eric Felley