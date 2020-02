Danger marqué (3/5) pour le bassin lémanique, danger fort (4/5) pour le reste de la Suisse romande. Merci qui? Merci Ciara!

La forte tempête hivernale ainsi nommée a en effet décidé de traverser l'Atlantique et balayera ce week-end les Îles Britanniques avant de déferler sur le nord de la France ainsi que sur la Belgique. Des rafales de vent vont osciller entre 100 et 120 km/h avec des pointes à 140 km/h sur le littoral.

Entre dimanche et lundi, la tempête #Ciara va apporter des rafales de vent entre 100 et 120km/h dans les Hauts-de-France, 90 à 100km/h sur les autres régions au nord de la Loire, 130km/h voire plus près des côtes de Manche et sur les Vosges. Risque de vagues-submersion en Manche. pic.twitter.com/g1hkktNukX