Les Suisses qui paient leur abonnement aux transports publics tous les mois plutôt qu'annuellement connaissent bien le problème: ils doivent s'acquitter d'une majoration du prix qui peut aller jusqu'à 68%. Une surtaxe jugée injuste, puisqu'elle pénalise les gens qui n'ont souvent pas les moyens de payer l'abonnement annuel en une fois. Mais la situation pourrait peut-être changer.

En effet, Monsieur Prix, alias Stefan Meierhans, a empoigné le problème, selon le 19:30 de la RTS mercredi. Car ces surtaxes contreviendraient à la loi sur la consommation, au même titre que des intérêts trop élevés.

Les CFF baissent leur majoration

Le préposé à la surveillance des prix a déjà réussi récemment à faire plier les CFF qui ont signé il y a peu un accord sur la question. D'ici à la fin de l'année, payer tous les mois son abonnement annuel ne coûtera plus que 5% de plus, contre 16 à 32% jusqu'ici. Stefan Meierhans s'attaque désormais aux communautés tarifaires régionales et leur demande de s'aligner sur le même modèle, explique la RTS.

En Suisse romande, la communauté tarifaire la plus chère en la matière est celle de Genève. Si l'abonnement multi-zones Tout Genève (tarif adulte) coûte 500 francs par an en cas de paiement en une fois, il coûte en tout 840 francs à ceux qui le paient tous les mois. Mais c'est aussi la seule à proposer un paiement trimestriel contre une majoration de 10 francs. Elle n'appliquera donc pas les recommandations de M.Prix, selon la RTS.

Les communautés tarifaires de Sion (majoration de 35%), Neuchâtel, Jura et Fribourg (33%) suivent. Celles de Vevey-Montreux, Lausanne, Bienne et Berne appliquent elles une surtaxe de 20%.

