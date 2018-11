Même si vous êtes tétraplégique, si vous circulez depuis plus de vingt ans sur une chaise roulante, même si de toute évidence vous n'allez pas guérir par miracle, la loi reste la loi. Pour renouveler son macaron lui permettant d'utiliser les places pour handicapé, Guy Kummer, 58 ans, professeur de musique à Sion, aurait dû présenter une nouvelle attestation de son neurologue comme quoi il est bel et bien toujours tétraplégique.

C'est qui ressort de cette incroyable vague d'indignation qui s'est abattue sur la police de la capitale valaisanne après que ses fonctionnaires aient refusé de lui renouveler son macaron. L'histoire a enflammé Facebook lundi et mardi avec plus de mille commentaires et trois mille partages. Le président de la Ville de Sion, Philippe Varone, a pris lui-même les choses en main pour établir les faits. D'abord il a contacté l'intéressé pour lui «faire part de ses regrets par rapport à une situation compliquée....» Mais, pour les autorités, la police a agi en conformité avec la loi et a traité M. Kummer «avec courtoise et humanité».

Désarroi et courroux

Dans les faits, M. Kummer a été amendé de 120 francs au début septembre, car son véhicule était stationné sur une place pour handicapé avec un macaron périmé depuis le mois de juin. Un mois plus tard, M. Kummer est venu au poste pour obtenir un nouveau macaron ou un provisoire. Deux fonctionnaires lui signifient qu'il n'existe pas de macaron provisoire et qu'il n'est pas possible de le renouveler sans qu'il apporte une attestation médicale.« M. Kummer fait part de son désarroi et quitte les lieux malgré les tentatives du personnel administratif de calmer son courroux», note le rapport de la Ville. Le 4 octobre l'attestation médicale est apportée, le macaron délivré et M. Kummer règle son amende.

Loi fédérale

La Ville de Sion reconnaît que «la procédure peut sembler en l'état très rigide, mais elle s'appuie sur des exigences légales fédérales. L'exigence de fournir une attestation médicale à chaque renouvellement de la carte pour handicapé est fixée dans l'ordonnance fédérale sur la circulation routière.» Cela dit, les autorités locales «partagent le sentiment que dans le cas de M. Kummer cette ordonnance n'est pas adéquate.» Elle va examiner la possibilité de trouver une solution au plan cantonal pour répondre à ce genre de «cas de rigueur». (Le Matin)