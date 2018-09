Le National doit encore se prononcer. Outre ces deux projets, le crédit total pour les immeubles en 2018 atteint 127,9 millions. Les 90 millions restants serviront à financer des projets coûtant moins de dix millions de francs.

A Macolin, il est prévu de construire une nouvelle halle de formation. Elle se composera d'une triple salle de sport et d'une halle de lutte. Des salles de théorie et de formation viendront compléter cette offre.

La mise en service est prévue en 2022. L'utilisation des infrastructures de Macolin a pratiquement doublé en l'espace de dix ans, a rappelé le chef des Finances, Ueli Maurer.

A Washington aussi

L'ambassade à Washington sera, quant à elle, totalement rénovée, vu que la plupart des installations ont été construites il y a environ 60 ans. Il faut notamment remplacer les fenêtres, remettre en état les revêtements de façade et les toitures plates et rénover les installations de chauffage, de réfrigération, de ventilation et les installations électriques.

«Quatorze millions est une somme relativement élevée pour cette rénovation mais justifiée compte tenu des qualités architecturales du bâtiment», a noté le conseiller fédéral. (ats/nxp)