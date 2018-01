Cinq mois jour pour jour après la disparition de la petite Maëlys, l’appel à témoins lancé en France le soir où la fillette s’évanouissait dans la nature défile sur les écrans publicitaires de la station du M2 de la Riponne, à Lausanne. Tout comme dans la galerie souterraine de la gare de Genève. Bientôt aussi sur des supports physiques près de la frontière franco-suisse.

La démarche a de quoi surprendre. Au-delà d’une émotion suscitée, en quoi le visuel et ses numéros de téléphone français pourraient-ils concerner un Lausannois, voyant l’annonce sur le chemin du travail? Et surtout, peut-on vraiment toujours y croire? Le suspect en détention a été prévenu de meurtre et les affaires qu’il semble traîner derrière lui laissent augurer du pire sur le sort de l’enfant. Mais un peu partout à travers la France, c’est tout un groupe de citoyens en qui l’espoir vit encore.

C’est le «Collectif Maëlys» qui se trouve derrière la campagne d’affichage. Le tout, sans dépenser ni engranger un centime. «Nous sommes bénévoles, nous refusons les dons, nous restons anonymes dans les médias, nous ne voulons pas jouer les enquêteurs, mais seulement aider à donner des pistes. Nous voulons tout tenter», confie une membre du collectif. Celui-ci a alors voulu élargir son périmètre géographique. Il a contacté la SGA, qui lui a prêté une oreille attentive.

«Nous avons été sensibles à la demande de ce collectif et leur avons gracieusement offert l’affichage, ce qui peut se faire à titre exceptionnel», informe Pierre-Alain Mettraux, directeur vente de la SGA. L’annonce défile sur les écrans digitaux depuis le début de la semaine et se poursuivra jusqu’à la mi-février. Certains panneaux d’affichage sur pied y seront aussi dédiés sur l’axe de la frontière franco-suisse, autour de Genève, en février également. En France voisine, plusieurs compagnies ont également offert des espaces.

La bizarrerie, c’est que l’avis de recherche défile aux côtés d’encarts publicitaires tout ce qu’il y a de plus mercantile. Mais la bonne cause prend le dessus. Interrogée sur la présence surprenante de cette affiche dans la station du M2, Valérie Maire, porte-parole des tl, soutient le choix de la SGA: «Il est effectivement assez inhabituel en Suisse de voir un avis de recherche sur des panneaux publicitaires. La SGA a estimé que la diffusion de ce message avait un sens car l’enquête stagne et un rappel de ce fait divers pourrait venir en aide. Nous sommes en phase avec ce choix.»

Mais aussi longtemps après la disparition, l’effort n’est-il pas vain? Et cette affaire a priori franco-française a-t-elle une chance de rebondir hors de l’hexagone? «Si l’affiche peut raviver quelques souvenirs, si on peut faire quelque chose pour aider la cause, cela en aura valu la peine», estime Pierre-Alain Mettraux. La membre du collectif abonde: «Des bénévoles ont aussi relayé l’appel à témoins en espagnol, en portugais, en allemand. Il faut tout faire pour retrouver cette petite.» (Le Matin)