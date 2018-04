Le conseiller d'Etat vaudois Pierre-Yves Maillard et le syndic de Nyon (VD) Daniel Rossellat déclarent lundi leur enthousiasme pour Sion 2026. Le premier met en exergue la démocratie suisse alors que le second y voit une occasion rare d'innover et d'aller de l'avant.

Le socialiste Pierre-Yves Maillard, passionné de football et de ski, affiche son soutien personnel au projet Sion 2026 dans la newsletter de l'Association pour une candidature olympique suisse. C'est l'occasion pour la Suisse de montrer au monde sa démocratie, souligne-t-il.

Au-delà des «émotions positives» procurées par les jeux face aux «messages anxiogènes» du monde actuel, Pierre-Yves Maillard insiste sur un message «fondamental». «La démocratie, dans le monde d'aujourd'hui, ne paraît plus être une évidence. Ne renonçons pas à une occasion de montrer la nôtre au monde. Ne laissons pas les seules dictatures réunir le monde entier dans ces compétitions».

Si les Valaisans votent «oui» le 10 juin aux jeux, «je lèverai avec plaisir un verre de petite arvine. Je serai particulièrement content pour la jeunesse de ce pays», déclare Pierre-Yves Maillard, dont les exploits de Russi, Collombin, de Marie-Thérèse Nadig ou de Lise-Marie Morerod ont bercé l'enfance.

Contre la procrastination

Proche des Verts, Daniel Rossellat juge que tels événements créent «un réel dynamisme». Syndic de Nyon et Patron de Paléo, l'indépendant regrette qu'en Suisse on ait «tendance à beaucoup parler de l'addition avant le repas et de causer de la vaisselle pendant qu'on mange». Sion 2026 représente «une échéance qui bouscule les habitudes et qui oblige à innover et à décider.» (ats/nxp)