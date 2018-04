On ne sait pas encore si «Flocon», le petit dernier d’«Ursina» et «Georg» – le couple d’ours de Juraparc –, qui a pointé le museau hors de sa tanière, mercredi sous la neige, a un frère ou une sœur. Mais Paolo Coelho, le soigneur du parc situé près de Vallorbe (VD), en est quasi convaincu. «Ils ont toujours eu deux ou trois petits… J’espère donc en voir sortir un deuxième, un de ces jours. C’est toujours comme ça; certains sont plus intrépides que d’autres.»

Cela étant, les parents (22 et 24 ans) en sont déjà à leur sixième portée… Une tous les deux ou trois ans. «C’est un bon rythme pour ne pas épuiser la mère», assure le soigneur, en soulignant que les oursons – qui font bien sûr craquer tous les visiteurs – passent en moyenne un an et demi avec leur maman. Le temps d’être bien éduqués. Et prêts pour l’indépendance.

Fosse hors de question

Au total, quatorze petits («Flocon» compris) ont donc vu le jour à Juraparc. Trois, issus de portées précédentes, y vivent encore. Et les autres, que sont-ils devenus? Ont-ils été euthanasiés, comme c’est le sort de bébés animaux devenus grands – et donc moins mignons – dans certains zoos à travers le monde? «Nous ne pouvons pas tous les garder», confie Olivier Blanc, le patron du site. En revanche, hors de question de sacrifier un animal. «Nous ne laissons pas notre couple s’accoupler tant qu’il nous reste d’autres jeunes à placer. En revanche, c’est un fait qu’il n’est pas toujours facile de trouver des parcs qui puissent leur offrir de bonnes conditions de détention.» C’est toutefois, pour Olivier Blanc, une condition sine qua non. «Il est hors de question que nos animaux se retrouvent dans une fosse. Nous vérifions qu’ils aient ailleurs des conditions au moins aussi bonnes que celles que nous pouvons leur offrir.»

Pour l’heure, on ignore à quel avenir sera promis «Flocon», aujourd’hui, âgé de 3 mois. Tout dépendra donc des opportunités qui s’offriront, en temps voulu. D’ici là, l’ourson a de quoi faire. «Il va commencer à explorer son parc, mètre par mètre, souligne Paolo Coelho… En général, dès qu’il y a un rayon de soleil, les petits se précipitent dehors. Le suspense concernant l’existence d’un petit frère ou une petite sœur devrait donc être vite résolu.» (Le Matin)