«Aux listes des revendications et propositions des gilets jaunes j'ajoute la demande que le 26 décembre soit férié comme les lundis de Pâques et de Pentecôte. S'il y a une fête qui mérite une journée de décompression, c'est bien Noël ! » Sur Twitter, l'écrivain et homme de lettres Bernard Pivot y va de sa contribution pour le programme déjà bien étoffé des gilets jaunes. Cette petite provocation pourrait résonner jusqu'en Suisse...

Les Etienne et les Stéphane

Et il est vrai qu'en France, le 26 décembre n'est pas un jour férié, sauf en Alsace et Moselle, où la tradition remonte à 1892, date à laquelle ces deux départements étaient sous contrôle de l'Empire allemand. Ainsi, le 26 décembre est-il toujours un jour de farniente officiel en Allemagne et en Autriche pour la Saint-Etienne. En Italie également, on célèbre la Saint-Stéphane, qui est en réalité un prénom dérivé d'Etienne (comme le sont aussi Estève ou Stève).

Dans les pays anglo-saxons, le 26 décembre est appelé le «Boxing Day». Il n'est pas formellement férié, mais il est souvent chômé. C'est le cas aux Etats-Unis, où il porte le nom de «Lendemain de Noël». Au Canada ou en Afrique du Sud, c'est également un jour de soldes dans les magasins en souvenir de l'époque où l'on offrait des cadeaux pour les plus pauvres ce jour-là.

Fédéralisme helvétique

En Suisse, la situation relève du fédéralisme le plus pointu. Le 26 décembre n'est pas férié sur le plan national. Mais certains cantons sous influence germanique, comme Berne et Zurich, l'ont à leur calendrier comme férié. En Suisse romande, la partie protestante du canton de Fribourg le considère comme un jour de fête et finalement tout le canton lève le pied. Dans les autres cantons, ce n'est pas férié, sauf à Neuchâtel, mais seulement si Noël tombe un dimanche. Cependant, la grande majorité des administrations cantonales ont mis leur répondeur en cette journée de récupération. Tout comme dans les banques ou autres grandes entreprises de service.

Enfin le dicton du jour nous rappelle que le printemps pointe déjà à l'horizon: «À la Saint-Étienne, les jours croissent d'une aiguillée de laine.» (Le Matin)