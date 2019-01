C'est un traducteur qui a signalé son incompréhension devant une affiche placardée à Bienne par la police cantonale bernoise: «Une perte de patience suivie d'une perte d'apprentissage: che cosa?», demande-t-il.

Question posée à la police cantonale bernoise. Réponse: «Il s'agit d'une affiche dans le cadre de notre actuelle campagne de prévention "la fête sans accroc"», indique son porte-parole Christoph Gnägi.

Contre la violence

«L'objectif de cette campagne est de lutter contre la violence dans des endroits publics», reprend Christoph Gnägi. L'affiche met en garde contre les conséquences d'un comportement «hors du cadre légal».

«Une perte de patience peut finir en altercation, qui à son tour peut conduire à la perte de l'apprentissage», insiste Christoph Gnägi. Problème de traduction? La version allemande remplace «Geduld verloren» par «Lehre verloren».

«Malgré l'ivresse»

Il s'agit visiblement d'une perte de capacité de discernement, mais tout éclaircissement est le bienvenu... Sur son site web, la police écrit qu'il faut «garder son sang-froid malgré l'ivresse».

Voilà en totalité où la police veut en venir: «On peut toujours avoir des soucis. Lors de disputes verbales et violentes, il est possible que l'alcool joue un rôle chez l'auteur, la victime ou les deux. Une personne qui boit (trop) n'arrive souvent plus à se contenir. Il est souvent difficile d'évaluer une personne alcoolisée. En outre, sous l'influence de l'alcool, notre système d'alarme interne (intuition) ne fonctionne pas comme lorsqu'on est sobre. Si une dispute éclate, essayez si possible de garder votre sang-froid. Prendre ses responsabilités, c'est aussi protéger ses amis de faux pas, notamment en les mettant en garde en vue d'une bagarre ou en empêchant la commande d'un nouveau verre lorsque l'alcool a suffisamment coulé».

(Le Matin)