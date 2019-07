Dans le Haut-Valais en-dessus de la commune de Täsch, à environ 1600 mètres d'altitude, c'est toute une forêt de sapins qui est touchée par un mal mystérieux. Sur le chemin qui mène à Zermatt et au Cervin, ce spectacle désolant n'a pas échappé à Jean-Louis Pitteloud, marcheur et photographe valaisan qui a pris ce cliché dimanche: «Depuis le temps que je me promène, je n'ai jamais vu une telle surface touchée de cette façon, explique-t-il. C'est une zone énorme que l'on peut estimer à environ 25 hectares. A d'autres endroits, j'ai vu des dizaines d'arbres touchés, pas seulement des sapins, mais aussi des pins sylvestres.»

Situation urgente ?

Sécheresse ou maladie ? Probablement les deux... Un peu partout en Suisse, les stigmates de la sécheresse de l'année dernière sont apparus dans les forêts entre 600 et 1000 mètres. Les taches rouges des sapins desséchés se font voir dans le paysage, mais à une telle altitude, le phénomène est exceptionnel. La situation alarmante des forêts helvétiques en cette année 2019 a fait réagir jusqu'au Conseil national où certains élus, jurassiens en particulier, sont très inquiets de cette évolution.

La cheffe de l'environnement, Simonetta Sommaruga, estime cependant qu'il n'y a pas péril en la demeure: «La Confédération n'actionne des mesures urgentes et extraordinaires qu'en présence d'organismes particulièrement nuisibles ou lorsque la situation est considérée comme d'importance nationale.»

Toutes les régions impactées

Pour le conseiller national Jean-Paul Gschwind (PDC/JU), c'est le cas aujourd'hui. Il a déposé un postulat qui demande une stratégie nationale pour enrayer et réparer le dépérissement des forêts: «Toutes les régions du pays sont impactées à un degré plus ou moins important, même si les organismes à l'origine du désastre sont considérés comme «pas dangereux». La réalité des dommages de nos forêts appelle une intervention de la Confédération.»

Conséquences financières

Il estime qu'il est urgent de faire un état des lieux et une analyse exhaustive des causes: le réchauffement climatique, le genre de parasites et les stratégies d'exploitation forestière «afin de dresser un catalogue de mesures urgentes extraordinaires et surtout financières, car les propriétaires de forêts publics ou privés ne peuvent pas supporter seuls les coûts».