Jusqu’à 2000 francs pour s’être parqué au mauvais endroit… L’amende est salée. Dix fois plus que les plus onéreuses prévues par la loi sur la circulation routière en pareil cas! C’est pourtant celle à laquelle s’exposent depuis environ un mois les automobilistes qui se gareraient sur la zone large d’une vingtaine de places de parc, ni marquées au sol ni numérotées, bordant l’immeuble «Paccots Centre», aux Paccots (FR). Et même chose de l’autre côté de la rue!

Drôle d’accueil

Est-il bien judicieux de recevoir ainsi touristes et visiteurs qui auraient eu l’idée de monter goûter à l’air frais et aux charmants paysages de la petite station familiale des Préalpes fribourgeoises? On est furieusement tenté de répondre que non. D’autant que ces «places», certes privées et relevant de la PPE voisine, bordent l’office du tourisme local, la poste et quasi tous les commerces de la station dont le café, le salon de coiffure et la seule épicerie du village…

Renseignement pris, cette «mise à ban» demandée par la PPE est prévue principalement pour les jours d’hiver, où les places de parkings concernées sont prises d’assaut, parfois jusqu’à 24 heures de suite. Elle se veut surtout dissuasive. Le hic est qu’elle l’est diablement et pas forcément auprès des bonnes personnes. «Plusieurs clients n’osaient plus se garer devant mon salon alors qu’ils venaient s’y faire couper les cheveux», explique ainsi la coiffeuse Filo Pirrello. Laquelle a décidé d’installer son propre panneau soulignant que les clients sont, eux, bienvenus.

Ses voisins, Claire Imhof et Michel Penseyres, tenanciers de l’épicerie voisine, l’ont déjà fait. «En hiver, certains skieurs se parquent devant chez nous et monopolisent la place de longues heures pour aller prendre le télésiège voisin sans même consommer. Ce n’est pas tolérable!» tonnent-ils tout de même. Les jours de grosses affluences, la pseudo-place du village des Paccots est entièrement encombrée de voitures non pas sur deux mais sur quatre rangées. Mais même maintenant que la neige a fondu, beaucoup n’osent plus s’y mettre, à l’image des parents ou des employés de l’école Montessori voisine.

Un problème bientôt réglé

Pourtant, elle est quasi vide et ils n’y risqueraient pas grand-chose. «Car avec une mise à ban, l’amende n’est pas donnée par un policier qui passerait par là mais doit être consécutive à la dénonciation d’un ayant droit au préfet», rappelle Marine Delaloye, greffière à la justice de paix de la Veveyse. Laquelle souligne que le maximum de 2000 francs ne sanctionne que d’éventuels récidivistes. À ce jour, personne n’en a d’ailleurs été «victime».

Damien Colliard, syndic de Châtel-Saint-Denis, commune à laquelle sont rattachés Les Paccots, concède malgré cela que ces panneaux ne sont pas de nature à aiguiser un sentiment de bienvenue chez les touristes. «Mais le problème sera résolu d’ici à une année, promet l’édile, lorsque nous aurons mené à bien le grand projet de réfection de toute la zone, lequel inclut la création de nouvelles places de parc!» (Le Matin)