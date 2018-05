Le verdict est tombé lundi: 12 mois de prison, dont six mois ferme et une amende de 1300 francs. C'est la peine que le tribunal du district d'Olten-Gösgen, dans le canton d'Argovie a infligé à un agriculteur de Boningen (SO). L'homme a été reconnu coupable de cruauté envers les animaux et de violation de la loi sur la protection des animaux.

Les faits remontent à mai 2016. La police et les services vétérinaires inspectent la ferme de Röbi W. Et ce qu'ils découvrent fait peine à voir: En tout, 17 de ses 26 vaches et bœufs sont morts de faim. D'autres bovins sont retrouvés séchés ou en train de pourrir dans l'étable. Les fonctionnaires retrouvent aussi dans l'estomac d'un animal encore vivant 13 kg de film pastique entourant les balles de silo. Il devra être endormi par la suite.

L'accusé a écopé de 12 mois de prison. Mais il risquait 3 ans, selon l'Aargauer Zeitung. Sa peine a toutefois été réduite en raison de la dépression dont souffrait le paysan. En outre, il s'est dit désolé de ses actes et s'est excusé en pleurant devant les juges. Il a aussi expliqué qu'il s'était laissé déborder par le travail quotidien dans sa ferme.

Selon le journal, l'homme, 56 ans, suit actuellement un traitement psychiatrique. Il ira en prison une fois sa thérapie terminée. (nxp)